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(Ануфриева) Вера Иннокентьевна
(Ануфриева) Вера Иннокентьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ануфриев Иннокентий Трофимович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ануфриев Иннокентий Трофимович
Мать:
?
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