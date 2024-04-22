Меньшикова (Суетина) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
05.02.1870 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1870 ст.
Отец ребёнка: Меньшиков Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1872 ст.
Сын: Меньшиков Александр Петрович
Отец ребёнка: Меньшиков Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно