Меньшикова (Суетина) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Суетина) Пелагея Александровна

Место рождения

Долматово, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Долматово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.02.1870 ст.

Муж: Меньшиков Пётр Васильевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1870 ст.

Сын: Меньшиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Меньшиков Пётр Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1872 ст.

Сын: Меньшиков Александр Петрович

Отец ребёнка: Меньшиков Пётр Васильевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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