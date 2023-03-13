Егорова (Денисова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Денисовъ Гервасій
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1897
Муж: Егоровъ Алексей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1898
Дочь: Супонина Пелагея
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Егоровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
17.02.1904
Сын: Егоровъ Иванъ
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
09.02.1906
Сын: Егоровъ Федоръ
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
07.03.1908
Дочь: Христина
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
15.06.1910
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
03.01.1914
Сын: Егоровъ Григорий
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
10.01.1916
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
02.09.1918
Сын: Егоровъ Сергей
Отец ребёнка: Егоровъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: Егоровъ Алексей