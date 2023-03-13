Егорова (Денисова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Денисова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Денисовъ Гервасій

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Егоровъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1898

Дочь: Супонина Пелагея

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Егоровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1904

Сын: Егоровъ Иванъ

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1906

Сын: Егоровъ Федоръ

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1908

Дочь: Христина

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1910

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1914

Сын: Егоровъ Григорий

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1916

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1918

Сын: Егоровъ Сергей

Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Егоровъ Алексей

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