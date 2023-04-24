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Алиев Хасян

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Место рождения

Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алий Рахматуллов

Мать: Бядря Узбякова

Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1885

Сын: Алиев Абдрахман Хасянович

Мать ребёнка: не указана

Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Алиев Алимджан Хасянович

Мать ребёнка: не указана

Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халифя Хасяновна

Мать ребёнка: не указана

Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Сибгатулла Хасянович

Мать ребёнка: не указана

Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мансуровка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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