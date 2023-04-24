Алиев Хасян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алий Рахматуллов
Мать: Бядря Узбякова
Рождение ребёнка
02.03.1885
Сын: Алиев Абдрахман Хасянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халифя Хасяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Сибгатулла Хасянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно