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Воздвиженский Николай Ильич

Место рождения

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1834

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Воздвиженский Илья Федорович

Мать: Воздвиженская Наталья Силична

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Работа или профессия
Между 1853 и 1907
Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
псаломщик
Рождение ребёнка
1856

Сын: Воздвиженский Александр Николаевич

Мать ребёнка: ?

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Воздвиженский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: ?

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1861

Жена: ?

Бракосочетание
До 1874

Жена: Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Воздвиженский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Виноградская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Воздвиженский Федор Николаевич

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Воздвиженский Василий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чистякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Воздвиженская Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Елизавета Константиновна

Карабаново, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1907