Воздвиженский Николай Ильич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Работа или профессия
Между 1853 и 1907
псаломщик
Рождение ребёнка
1856
Сын: Воздвиженский Александр Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Сын: Воздвиженский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
До 1861
Жена: ?
Бракосочетание
До 1874
Жена: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Воздвиженский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Виноградская Александра Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Воздвиженский Федор Николаевич
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
17.01.1883
Сын: Воздвиженский Василий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чистякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Воздвиженская Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Елизавета Константиновна
Смерть
1907