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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Абрамов Яков Иванов
Отец ребёнка: Абрамов Иван большой
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Абрамов Фадей Иванов
Отец ребёнка: Абрамов Иван большой
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1810
Отец ребёнка: Абрамов Иван большой
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.