Марина Герасимова
Место рожденияд.Гришкуны Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гришкуны Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно