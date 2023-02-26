Марина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Герасимова

Марина Герасимова

avatar

Место рождения

д.Гришкуны Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гришкуны Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Лаврин (Лаврентий) Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close