(Шумакова) Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шумакова) Лариса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1950 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
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Рождение
Неизвестно

Отец: Шумаков Владимир

Мать: Лариса Ивановна