Тагильцева Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцева Евдокия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

21.10.1775

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1770

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев

Смерть
21.10.1775
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