Тагильцева Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти21.10.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1770
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Тагильцов Стефан Казак Д. Павловки - Р.Камышлова Леонтьев
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1775