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Плотников Иван Степанович

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Плотников Степан Данилович

Мать: Плотникова (Худякова) Елизавета Ивановна

Плотниковы и Полтановы
Работа или профессия
Неизвестно
Унтер-офицер Балахнинской местной команды
Бракосочетание
11.02.1881 ст.

Жена: Плотникова (Блаудзун) Амалия

Венчались в Богородицерождественской церкви г.Балахны. | Поручители по женихе: балахн.мещанин Владимир Степанович Плотников, Покровской слободы крестьянин Флегонт Васильевич Масленников, балахн.унтер-... Показать все
Смерть
Неизвестно

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