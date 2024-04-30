Плотников Иван Степанович
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Плотниковы и Полтановы
Работа или профессия
Неизвестно
Унтер-офицер Балахнинской местной команды
Бракосочетание
11.02.1881 ст.
Венчались в Богородицерождественской церкви г.Балахны. | Поручители по женихе: балахн.мещанин Владимир Степанович Плотников, Покровской слободы крестьянин Флегонт Васильевич Масленников, балахн.унтер-... Показать все
Смерть
Неизвестно