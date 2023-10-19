Oukhtomsky (Lombard) Bènèdicte Rita
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти25.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.09.1909
Муж: Oukhtomsky Alexis
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Irène
Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: De Senarclens Alix Marguerite
Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis
Рождение ребёнка
27.05.1916
Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.03.1957