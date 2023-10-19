Oukhtomsky (Lombard) Bènèdicte Rita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Oukhtomsky (Lombard) Bènèdicte Rita

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

25.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Около 1910 г.р.
1913 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.09.1909

Муж: Oukhtomsky Alexis

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Irène

Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis

Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: De Senarclens Alix Marguerite

Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis

Рождение ребёнка
27.05.1916

Сын: Oukhtomsky Ivan-Alexis

Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Oukhtomsky Alexis

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.03.1957
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