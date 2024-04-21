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Першин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
17.10.1923

Дочь: Артева (Першина) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Першина Мария Максимовна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Першина Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Першина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Першин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Першина Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно

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