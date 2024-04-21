Першин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
17.10.1923
Дочь: Артева (Першина) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Першина Мария Максимовна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Першина Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Першина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Першин Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Першина Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно