Першина Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Першин Яков
Мать: Першина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Семёнов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Леонид
Рождение ребёнка
1949
Сын: Семёнов Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Семёнов Леонид
Смерть
Неизвестно