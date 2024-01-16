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Першина Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Першин Яков

Мать: Першина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Семёнов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Леонид

Рождение ребёнка
1949

Сын: Семёнов Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Семёнов Леонид

Смерть
Неизвестно

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