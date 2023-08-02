Шаповалова Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1921
Сын: Шаповалов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Романович
Рождение ребёнка
16.06.1923
Сын: Шаповалов Иосиф Никифорович
Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Романович
Смерть
Неизвестно