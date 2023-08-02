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Шаповалова Стефанида Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Никифор Романович

Рождение ребёнка
18.10.1921

Сын: Шаповалов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Романович

Рождение ребёнка
16.06.1923

Сын: Шаповалов Иосиф Никифорович

Отец ребёнка: Шаповалов Никифор Романович

Смерть
Неизвестно

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