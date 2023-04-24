Зиньковский Прокофий Иванович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
08.09.1897
Рождение ребёнка
11.01.1899
Дочь: Ксения Прокофьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
23.02.1901
Дочь: Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
03.08.1903
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.09.1905
Сын: Зиньковский Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
04.06.1908
Сын: Зиньковский Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.06.1909
Сын: Зиньковский Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.07.1912
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно