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Зиньковский Прокофий Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Зиньковский Иван Емельянович

Мать: Зиньковская Евдокия Семеновна

Бракосочетание
08.09.1897

Жена: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Ксения Прокофьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
23.02.1901

Дочь: Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
03.08.1903

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
29.09.1905

Сын: Зиньковский Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
04.06.1908

Сын: Зиньковский Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
09.06.1909

Сын: Зиньковский Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Рождение ребёнка
26.07.1912

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Зиньковская Мелания Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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