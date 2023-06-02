Endrikson (Jäärats) Anastasia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Endrikson (Jäärats) Anastasia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1909 ст.

Дата смерти

?.12.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1937

Сын: Endrikson Harry

Отец ребёнка: Endrikson Andreas

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
27.08.1939

Сын: Endrikson Endel

Отец ребёнка: Endrikson Andreas

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Endrikson Andreas

Смерть
?.12.1978
Похороны
?.12.1978
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond