Endrikson (Jäärats) Anastasia
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1909 ст.
Дата смерти?.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1937
Сын: Endrikson Harry
Отец ребёнка: Endrikson Andreas
Рождение ребёнка
27.08.1939
Сын: Endrikson Endel
Отец ребёнка: Endrikson Andreas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Endrikson Andreas
Смерть
?.12.1978
Похороны
?.12.1978
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond