Зайцева Фекла Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Зайцев Архип Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно