Зайцева Фекла Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Фекла Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Кириллович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Зайцев Архип Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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