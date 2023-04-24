Чадаев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Чадаев Иван Петрович
Мать: Чадаева Жена умерла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чадаева Паня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чадаева Паня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чадаева Паня
Акуловское, Даниловский район, Ярославская область
Смерть
1995
г. Ярославль