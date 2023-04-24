Чадаев Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаев Михаил Иванович

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чадаев Иван Петрович

Мать: Чадаева Жена умерла

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чадаева Паня

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чадаева Паня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадаева Паня

Акуловское, Даниловский район, Ярославская область
Смерть
1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
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