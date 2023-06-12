Солодуха Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1895 ст.
Дочь: Солодуха Акулина Даниловна
Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно