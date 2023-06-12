Солодуха Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодуха Прасковья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1895 ст.

Дочь: Солодуха Акулина Даниловна

Отец ребёнка: Солодуха Даниил Савельевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодуха Даниил Савельевич

Смерть
Неизвестно