Колбинцева Вилкова (Ляпкина) Ирина
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти03.10.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ляпкинъ Соинъ Кирсанъ
Рождение ребёнка
07.08.1847
Сын: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.07.1849
Муж: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.01.1857
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1863
Сын: Колбинцевъ Кузьма
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
03.10.1908