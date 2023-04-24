Колбинцева Вилкова (Ляпкина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбинцева Вилкова (Ляпкина) Ирина

Колбинцева Вилкова (Ляпкина) Ирина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1822

Дата смерти

03.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ляпкинъ Соинъ Кирсанъ

Мать: Ляпкина Матрена (ТРофимова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1847

Сын: Колбинцевъ Ляпкинъ Дементий Ивановъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.07.1849

Муж: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
21.01.1857

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Колбинцевъ Кузьма

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
03.10.1908
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close