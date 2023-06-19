Масютина (Чупрова) Августа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масютина (Чупрова) Августа Степановна

Место рождения

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Чупров Степан Федосеевич

Мать: Чупрова Дарья Андреевна

Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
25.01.1948

Сын: Масютин Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Масютин Виктор Яковлевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масютин Виктор Яковлевич

Смерть
2013
родилась в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков