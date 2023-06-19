Масютина (Чупрова) Августа Степановна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Чупров Степан Федосеевич
Мать: Чупрова Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1948
Сын: Масютин Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Масютин Виктор Яковлевич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013
родилась в станице Михайло-Семеновская, потомок забайкальских казаков