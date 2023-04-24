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Алексеева Екатерина Анатольевна
Алексеева Екатерина Анатольевна
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Место рождения
Краслава
, Krāslavas novads
Дата рождения
01.04.1955
Пол
Женский
Отец
Алексеев Анатолий Константинович
1927 г.р.
Мать
Алексеева (Суворова) Мария Васильевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1955
Отец:
Алексеев Анатолий Константинович
Мать:
Алексеева Мария Васильевна
Краслава
, Krāslavas novads
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