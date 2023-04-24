Гальцов Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцов Пётр Семёнович

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Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.06.1908

Дата смерти

02.08.1944

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гальцова Марина Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.1944
Alytus County Lithuania
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