Гальцов Пётр Семёнович
Место рождения
Дата рождения22.06.1908
Дата смерти02.08.1944
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гальцова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.1944
Alytus County Lithuania