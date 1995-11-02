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Спиридонов Егор Сергеевич
Спиридонов Егор Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.1995
Пол
Мужской
Отец
Спиридонов Сергей Владимирович
Около 1958 г.р.
Мать
Спиридонова (Валетто) Лариса Борисовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1995
Отец:
Спиридонов Сергей Владимирович
Мать:
Спиридонова Лариса Борисовна
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