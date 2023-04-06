Назаров Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1931
Рождение ребёнка
04.02.1933
Рождение ребёнка
13.07.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назарова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно