Назаров Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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