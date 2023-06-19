Кулешова (Полянская) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Полянский Дмитрий Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Тит Свиридов, Крестьянин 1867- , Васи... Показать все
Смерть
Неизвестно