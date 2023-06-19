Кулешова (Полянская) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Полянская) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Полянский Дмитрий Егорович

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Кулешов Петр Никифорович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Тит Свиридов, Крестьянин 1867- , Васи... Показать все
Смерть
Неизвестно