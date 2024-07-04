Скнарин Виталий
Место рожденияСтарый Оскол
Дата рождения30.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Данилова) Татьяна
Бракосочетание
04.03.2006
Жена: Скнарина (Бородуля) Яна
Рождение ребёнка
25.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скнарина (Бородуля) Яна
Рождение ребёнка
18.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скнарина (Бородуля) Яна