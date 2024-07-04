Скнарин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скнарин Виталий

Место рождения

Старый Оскол

Дата рождения

30.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1988 г.р.
1986 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1981

Отец: Скнарин Дмитрий Иванович

Мать: Скнарина (Жилина) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Данилова) Татьяна

Бракосочетание
04.03.2006

Жена: Скнарина (Бородуля) Яна

Рождение ребёнка
25.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скнарина (Бородуля) Яна

Рождение ребёнка
18.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скнарина (Бородуля) Яна

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