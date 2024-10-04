Шеина (Манаева) Евдокия Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1856 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/14 восприемник Владимирской губернии Вязниковского уезда сельца Ставрова г-на Кушникова кр-нин Алексей Антонович
Бракосочетание
18.10.? ст.
Муж: Шеин Никон Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/82
Восприемник
10.12.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/108
Смерть
Неизвестно