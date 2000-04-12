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Серегин Евгений Григорьевич
Серегин Евгений Григорьевич
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
12.04.2000
Пол
Мужской
Отец
Серегин Григорий Викторович
1974 г.р.
Мать
Серегина (Юханова) Елена Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2000
Отец:
Серегин Григорий Викторович
Мать:
Серегина Елена Александровна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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