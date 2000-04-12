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Серегин Евгений Григорьевич

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

12.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2000

Отец: Серегин Григорий Викторович

Мать: Серегина Елена Александровна

Калуга, город Калуга, Калужская область