Даниленко Василий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1938
Дата смерти29.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1961
Сын: Даниленко Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Даниленко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Зайцева Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Даниленко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбуля Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Даниленко Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.2004