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Даниленко Василий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1938

Дата смерти

29.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1961

Сын: Даниленко Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Даниленко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Зайцева Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Даниленко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбуля Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Даниленко Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленко Людмила Ивановна

Смерть
29.06.2004