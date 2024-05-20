Рудницкая Светлана Около 1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудницкая Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1963

Дочь: Журавкина (Рудницкая) Елена Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
05.07.1971

Дочь: Кришталь (Рудницкая) Мария Семеновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск

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