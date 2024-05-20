Рудницкая Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1963
Дочь: Журавкина (Рудницкая) Елена Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1971
Дочь: Кришталь (Рудницкая) Мария Семеновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности