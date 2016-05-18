Абжандадзе Павле Арсеневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абжандадзе Павле Арсеневич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1941

Дата смерти

18.05.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1965

Сын: Абжандадзе Бадри Павлович

Мать ребёнка: Буцхрикидзе Циала Иеремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абжандадзе Лали Павловна

Мать ребёнка: Буцхрикидзе Циала Иеремовна

Смерть
18.05.2016
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