Абжандадзе Павле Арсеневич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1941
Дата смерти18.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1965
Сын: Абжандадзе Бадри Павлович
Мать ребёнка: Буцхрикидзе Циала Иеремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абжандадзе Лали Павловна
Мать ребёнка: Буцхрикидзе Циала Иеремовна
Смерть
18.05.2016