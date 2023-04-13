Негрей (Негриенко) Тимофей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.
Сын: Негриенко Федор (Феодосий) Тимофеевич
Мать ребёнка: Негрей Ирина Григорьевна
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0121.jpg
Место жительства
1901
Рождение ребёнка
18.06.1905 ст.
Сын: Негриенко Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Негрей Ирина Григорьевна
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0116.jpg
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негрей Ирина Григорьевна
Смерть
Неизвестно