Негрей (Негриенко) Тимофей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негрей (Негриенко) Тимофей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1901 ст.

Сын: Негриенко Федор (Феодосий) Тимофеевич

Мать ребёнка: Негрей Ирина Григорьевна

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0121.jpg
Место жительства
1901
Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.06.1905 ст.

Сын: Негриенко Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Негрей Ирина Григорьевна

https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0116.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негрей Ирина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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