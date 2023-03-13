Акулина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Василий
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трифанъ
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Митрофанъ
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Константинъ
Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Никифоровъ
Смерть
1792