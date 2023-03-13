Акулина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Василий

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ

Рождение ребёнка
1776

Сын: Трифанъ

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Митрофанъ

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Константинъ

Отец ребёнка: Дмитрий Никифоровъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Никифоровъ

Смерть
1792
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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