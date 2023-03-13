Дмитрий Никифоровъ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсуеской округи
Дата рождения1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1770
Сын: Василий
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трифанъ
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Митрофанъ
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Константинъ
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья