Дмитрий Никифоровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Никифоровъ

Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.
1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1770

Сын: Василий

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Трифанъ

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Митрофанъ

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Константинъ

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья