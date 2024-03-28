Спицына (Попова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.2004
Сын: Спицын Владислав Романович
Отец ребёнка: Спицын Роман Михайлович
Рождение ребёнка
29.06.2012
Дочь: Спицына Юлия Романовна
Отец ребёнка: Спицын Роман Михайлович