Спицына (Попова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицына (Попова) Марина Ивановна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

11.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Роман Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.2004

Сын: Спицын Владислав Романович

Отец ребёнка: Спицын Роман Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.2012

Дочь: Спицына Юлия Романовна

Отец ребёнка: Спицын Роман Михайлович

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