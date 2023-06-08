Высоцкий Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкий Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Высоцкий Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нэлли Георгиевна

Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестак-Высоцкий Владимир

Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна