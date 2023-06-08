Высоцкий Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Высоцкий Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нэлли Георгиевна
Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Высоцкая Ксения Петровна