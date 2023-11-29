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Батуров Олег Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1980

Отец: Батуров Геннадий Семёнович

Мать: Батурова (Марченко) Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Александр Олегович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батурова (Барилко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
20.10.2008

Сын: Батуров Александр Олегович

Мать ребёнка: Батурова (Барилко) Любовь Алексеевна

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