Батуров Олег Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1980
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батуров Александр Олегович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батурова (Барилко) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
20.10.2008
Сын: Батуров Александр Олегович
Мать ребёнка: Батурова (Барилко) Любовь Алексеевна