Куранова Екатерина
Место рождения
Дата рождения15.11.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896 ст.
Отец: не указан
Мать: Куранова Мария Петровна
Восприемники: Астраханский мещанин Василий Афанасьевич Болковенков и Астраханская мещанка Дмитрия Чернова дочь девица Екатерина Дмитриевна Чернова Троицкая церковь города Астрахани https://rodoslovnay... Показать все
Смерть
Неизвестно