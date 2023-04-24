Куранова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Екатерина

Куранова Екатерина

avatar

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

15.11.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Мария Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Василий Афанасьевич Болковенков и Астраханская мещанка Дмитрия Чернова дочь девица Екатерина Дмитриевна Чернова Троицкая церковь города Астрахани https://rodoslovnay... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close