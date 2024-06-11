(Субботина) Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
16.06.1803 ст.
Отец: Субботин Василий Фёдорович
Мать: не указана
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 249 Стр 136 № 70ж https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/16493#136
Восприемник
17.09.1823 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - у двоюродной сестры Любовь Ивановна Субботина 14.09.1823 Источник: Ф 412 Оп 1 Д 104 стр 17 № 139ж
Смерть
Неизвестно