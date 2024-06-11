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(Субботина) Агриппина Васильевна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.06.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1803 ст.

Отец: Субботин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 249 Стр 136 № 70ж https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/16493#136
Восприемник
17.09.1823 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - у двоюродной сестры Любовь Ивановна Субботина 14.09.1823 Источник: Ф 412 Оп 1 Д 104 стр 17 № 139ж
Смерть
Неизвестно

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