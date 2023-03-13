Ступниковъ Фаддей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Титова Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ступниковъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана