Широкова Ксения Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Ксения Иевлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1797 ст.

Муж: Широков Гаврила Федоров

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1797
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