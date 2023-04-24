Кислинский (однодворец) Сергей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.10.1881

Жена: Кислинская Агриппина Щеулова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1884

Жена: Кислинская Ольга Романова

Рождение ребёнка
12.03.1886

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Ольга Романова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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