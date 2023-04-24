Кислинский (однодворец) Сергей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1881
Бракосочетание
30.?.1884
Рождение ребёнка
12.03.1886
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Ольга Романова
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно