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Бакулин Логин Иванов

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Бакулин Иван Антонов

Мать: Бакулина Агафья Филиппова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Бакулин Василий Логинов

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Федорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мариамна Логинова

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Федорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бакулин Сергей Логинов

Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Федорова

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Екатерина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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