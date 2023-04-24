Бакулин Логин Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Бакулин Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мариамна Логинова
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Бакулина Екатерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762