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(Дятлова) Прасковья
(Дятлова) Прасковья
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1792
Пол
Женский
Отец
Дятловъ Яковъ
1761 г.р.
Мать
Дятлова (Залотова) Василиса
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Дятловъ Яковъ
Мать:
Дятлова Василиса
Рамодановка
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