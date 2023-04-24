Иосиф Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1781
Отец: Дмитрий Козмич
Мать: Марина Афанасьевна
Крещение
16.09.1781
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник: | Той же вотчины и деревни крестьянин Степан Андреев
Смерть
Неизвестно