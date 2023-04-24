Иосиф Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Дмитриевич

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.09.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1781

Отец: Дмитрий Козмич

Мать: Марина Афанасьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.09.1781
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник: | Той же вотчины и деревни крестьянин Степан Андреев
Смерть
Неизвестно
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