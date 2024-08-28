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Шутова Анастасия Феодорова

Место рождения

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Варадат Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Шутов Константин Варадатов

Отец ребёнка: Шутов Варадат Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
по переписи 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Шутов Алексей Варадатович

Отец ребёнка: Шутов Варадат Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.

Дочь: (Шутова) Анна Варадатова

Отец ребёнка: Шутов Варадат Иванов

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Отец - рядовой (написано: рядовый). Восприемник: того же села крестьянина Кастула Тимофеева Якимова дочь девица Васса. Дата крещения: 15.07.1887 года
Смерть
Неизвестно

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