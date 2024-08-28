Шутова Анастасия Феодорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Варадат Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Шутов Константин Варадатов
Отец ребёнка: Шутов Варадат Иванов
по переписи 1917 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Сын: Шутов Алексей Варадатович
Отец ребёнка: Шутов Варадат Иванов
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.
Дочь: (Шутова) Анна Варадатова
Отец ребёнка: Шутов Варадат Иванов
Отец - рядовой (написано: рядовый). Восприемник: того же села крестьянина Кастула Тимофеева Якимова дочь девица Васса. Дата крещения: 15.07.1887 года
Смерть
Неизвестно