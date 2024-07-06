Калюжная (Ятлова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Ятлова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калюжная Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калюжный Андрей Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Василий Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Николай Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Виктор? Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович

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