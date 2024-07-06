Калюжная (Ятлова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калюжная Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Василий Андреевич
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Николай Андреевич
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Виктор? Андреевич
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Лукьянович