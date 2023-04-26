Сараев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Степан Ефимов

Мать: Василиса

Смерть
1835
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