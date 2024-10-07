Доильницына Евгения Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Доильницына) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Доильницын Прокопий Ильич
Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Доильницына) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич
Смерть
До 1843