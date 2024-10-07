Доильницына Евгения Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доильницына Евгения Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Илья Никитич

Место жительства
Неизвестно
Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Доильницына) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Доильницын Иван Ильич

Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Доильницын Прокопий Ильич

Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Доильницына) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Доильницын Илья Никитич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1843

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